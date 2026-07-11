İspanyol tahtının geleceği Asturias Prensesi Leonor, sonunda üç yıl süren askerlik görevini tamamladı.
20 yaşındaki Leonor, kara, deniz ve hava kuvvetlerinde eğitim aldı. Havacılık ve Uzay Akademisi'ndeki mezuniyet töreniyle birlikte askeri üniformaya veda etti. Mezuniyet töreninde Kral 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve Leonor'un küçük kardeşi Sofia da yer aldı.
Prenses Leonor zamanı geldiğinde, 150 yıl sonra tahta geçen ilk kraliçe olarak tarihe de adını yazdıracak.
Son Dakika › İspanya › İspanya'da tahtın varisi, askerlik görevini tamamladı - Son Dakika
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