İspanyol moda markası Mango, Rusya'daki mağazalarını kapattı - Son Dakika
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İspanyol moda markası Mango, Rusya'daki mağazalarını kapattı

03.03.2022 20:56
İspanyol moda markası Mango, Rusya'daki mağazalarını kapattı

Ukrayna'ya savaşı nedeniyle Rusya'yı boykot ederek bu ülkedeki ticari faaliyetlerini sonlandırma kararı alan firmalara İspanyol moda devi Mango da katıldı.

Ukrayna'ya savaşı nedeniyle Rusya'yı boykot ederek bu ülkedeki ticari faaliyetlerini sonlandırma kararı alan firmalara İspanyol moda devi Mango da katıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki mağazaları geçici olarak kapatma kararı alındığı, bu ülkeye şimdilik mal gönderilmeyeceği ifade edildi.

Mango, böylelikle Rusya'daki 55'i kendisine ait, 65'i temsilcilik olmak üzere toplam 120 mağazadaki satışını durdurdu.

Türk kökenli İshak ve Nahman Andiç Ermay kardeşlerin kurduğu İspanyol markasının açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı ve bölgedeki jeopolitik durumun "üzüntü ve endişeyle takip edildiği" kaydedildi.

Rusya'da 800, Ukrayna'da 116'yı (14 mağaza) bulan çalışanlarına gelecek aylarda destek vermeye çalışılacağı aktarılan açıklamada, bölgedeki bazı uluslararası sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunulduğu belirtildi.

Rusya'ya karşı boykot kararı alan dünya firmaları arasında H&M, İkea, Volkswagen, Nike, Apple, Volvo, Daimler, Netflix, Disney, MSC, Maersk bulunuyor.

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3 saat süren müzakere görüşmeleri bitti! Şimdi gözler 3. turda 3 saat süren müzakere görüşmeleri bitti! Şimdi gözler 3. turda Ukrayna-Rusya görüşmesinde tarafların, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Ukrayna-Rusya görüşmesinde tarafların, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Arjantin, Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etti Arjantin, Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etti

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyol moda markası Mango, Rusya'daki mağazalarını kapattı - Son Dakika


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