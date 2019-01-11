Son Dakika Haberleri: İspanyolca, Nüfus Azalışının Kurbanı Olacak

İspanyolca, Nüfus Azalışının Kurbanı Olacak

1 saat önce

Dünyanın en çok konuşulan ikinci dili İspanyolcanın kullanımının, 21'inci Yüzyıl'ın sonuna doğru azalacağı tahmin ediliyor.

İspanyolca, Nüfus Azalışının Kurbanı Olacak, System.String[]
Dünyanın en çok konuşulan ikinci dili İspanyolcanın kullanımının, 21'inci Yüzyıl'ın sonuna doğru azalacağı tahmin ediliyor.

Cervantes Enstitüsü tarafından yayımlanan 'Dünyadaki İspanyol Dili Yıllığı'na göre, 2017'de dünyada 577 milyon insanın konuştuğu İspanyolcanın kullanımı, 21'inci Yüzyıl'ın sonuna doğru azalacak. Anadili İspanyolca olanların sayısının 2050'de 756 milyona ulaşacağı bekleniyor. Ancak bu tarihten itibaren İspanyolca konuşulan ülkelerde nüfus artışının sona ermesiyle bu durumun tersine döneceği tahmin ediliyor. Dünya nüfusunun yüzde 7,6'sının konuştuğu İspanyolca, Çinceden sonra dünyada en çok konuşulan ikinci dil konumunda bulunuyor.

En önemli dördüncü dil

Ekonomik olarak İspanyolca, yaygınlığı, coğrafi konumu ve ekonomik gelişim göz önüne alındığında, İngilizce, Çince ve Fransızcanın ardından 4'üncü sırada bulunuyor. Bu sebeple ikinci dil olarak İspanyolcayı öğrenenlerin sayısı hızla artıyor. ABD'de 22 milyona yakın insan İspanyolca öğrenirken, bu sayının Türkiye'de 8 bin civarı olduğu tahmin ediliyor. İnternette ise en sık kullanılan üçüncü dil olan İspanyolca, Facebook, Twitter ve Vikipedi gibi sitelerde ikinci sırada bulunuyor. - MADRİD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Cervantes, Güncel
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