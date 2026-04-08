Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü

Antalya- Isparta karayolunda feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında karayolunun Kargı mevkiinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen TIR ile minibüs çarpıştı.

7 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2's i ağır 7 kişi yaralandı.