Antalya- Isparta karayolunda feci bir kaza meydana geldi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında karayolunun Kargı mevkiinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen TIR ile minibüs çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2's i ağır 7 kişi yaralandı.
Son Dakika › Isparta › Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?