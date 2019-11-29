Son Dakika Haberleri: Isparta, basketbolda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak
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Isparta, basketbolda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Isparta, basketbolda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Isparta, basketbolda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak, System.String[]

Isparta, basketbolda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Basketbol Isparta İl Temsilcisi Murat Sağlamer, "Isparta spor turizmi pastasından fazlasıyla faydalanacaktır. Isparta olarak ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Kent büyüklerimizin de spora olan ilgisi bizleri sevindiriyor. Spor turizmi sayesinde esnafın yüzü gülüyor" dedi.


Isparta Basketbol İl Temsilcisi Murat Sağlamer, Güller Diyarı Isparta'nın spor turizminde yeni yıldan itibaren önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağını bildirdi.


Isparta'nın basketbolda ligde takımının olması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Sağlamer, "Isparta'da 11-15 Şubat 2020 U14 kız Bölge Şampiyonası ve 17- 21 Mart 2020 U14 Erkek Anadolu Şampiyonası yapılacak. Ayrıca,


17-22 Nisan 2020 Liseler Genç B Kız,Erkek Türkiye Şampiyonası Isparta'mızda gerçekleştirilecek. Ayrıca, diğer kategorilerdeki şampiyonaları Isparta'ya aldırmaya devam edeceğiz.


Isparta spor turizmi pastasından fazlasıyla faydalanacaktır. Isparta olarak ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Kent büyüklerimizin de spora olan ilgisi bizleri sevindiriyor. Spor turizmi sayesinde esnafın yüzü gülüyor" dedi. - ISPARTA

basketbol, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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