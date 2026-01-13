Isparta Başsavcısı AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Isparta Başsavcısı AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

13.01.2026 22:17
Doç. Dr. Aydın Turhan, AA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında oylama yaptı ve fotoğrafları değerlendirdi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Aydın Turhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turhan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadalah'ın, "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yazen'in sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Turhan, "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" adlı karesini tercih etti.

Turhan, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Kızılay heryerde", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoplu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sider Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Turhan, AA muhabirine, Anadolu Ajansının çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi.

Fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten Turhan, "Özellikle Gazze konusundaki fotoğraflarda vahşetin, insanlık dışı hareketlerin resmedildiğini görüyoruz. Diğer fotoğraflara baktığımızda da Türkiye'mizin güzel yerlerinin çekildiğini görüyoruz. Anadolu Ajansına bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamada katılımcılar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
