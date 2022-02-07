Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi ve kar yağışına dair önemli bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, Yalvaç ilçesinde donarak öldüğü iddia edilen 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'yla ilgili de konuştu.

"NORMAL BİR ÖLÜM"

Bir kişinin donarak öldüğü iddialarına yanıt veren Başkan Başdeğirmen,"Yalvaç'ta 70 yaşında bir vatandaşımız, yalnız yaşayan. Orada hiç kesinti olmamıştı. Vatandaşımızın evinden de kesinti olmamış. Evinde sobası var, hatta ve hatta sobanın içinde odunları da var. Yapılan tetkikler sonuncunda kalp krizi, eceliyle ölüm olarak raporlandı. Donarak ölme yoktur. Kendi eceliyle öldüğü belirtilmiştir. Isparta'da kesinlikle donarak ölme vakası yaşanmamıştır. Normal bir ölüm" diye konuştu.

"ISPARTA VALİSİ İYİLEŞTİKTEN SONRA GERİ DÖNECEKTİR"

Şükrü Başdeğirmen, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun geçici olarak görevden alınması ile ilgili "Sayın Vali Ömer Seymenoğlu, iyileştikten sonra görevine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.