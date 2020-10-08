Isparta'da 2 köydeki karantina kaldırıldı - Son Dakika

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş ve Kavak köylerinde korona virüs vakaları nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı.

Keçiborlu ilçesine bağlı Kavak ve Aydoğmuş köylerinde korona virüs vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazla olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanmaya başlanmıştı. 2 köyde de korona virüs hastalarının sağlıklarına kavuşması ve yeni vakalar görülmemesi üzerine karantina uygulaması kaldırıldı. - ISPARTA