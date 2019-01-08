Isparta'da 6 İlçede Eğitim Öğretime Ara Verildi
1 saat önce
ISPARTA'nın 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim yarın için ara verildi.
ISPARTA'nın 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim yarın için ara verildi. Isparta
'ya bağlı Gelendost
, Keçiborlu
, Gönen
, Senirkent
ve Atabey
ilçelerinin genelinde kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Uluborlu
ilçesinde ise İleydağı köyü dışındaki bölgelerde taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. - Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:04 Kaynak: DHA
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