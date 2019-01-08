Son Dakika Haberleri: Isparta'da 6 İlçede Eğitim Öğretime Ara Verildi

Isparta'da 6 İlçede Eğitim Öğretime Ara Verildi

1 saat önce

ISPARTA'nın 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim yarın için ara verildi.

Isparta'da 6 İlçede Eğitim Öğretime Ara Verildi, System.String[]
ISPARTA'nın 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim yarın için ara verildi.

Isparta'ya bağlı Gelendost, Keçiborlu, Gönen, Senirkent ve Atabey ilçelerinin genelinde kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.  Uluborlu ilçesinde ise İleydağı köyü dışındaki bölgelerde taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. - Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

Keçiborlu, Gelendost, Isparta, Güncel
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