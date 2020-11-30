Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında "ilk kez" takım elbise giydi - Son Dakika

Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında "ilk kez" takım elbise giydi

30.11.2020 16:13

Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında "ilk kez" takım elbise giydi İlk kez takım elbiseye kavuşan Kazım Özyılmaz: "Düğünümde bile giymemiştim, çok mutluyum" Isparta'da yaşayan 66 yaşındaki Kazım Özyılmaz, maddi imkansızlıklardan dolayı hayatında hiç giymediği takım elbiseye mahalle...

Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında "ilk kez" takım elbise giydi

İlk kez takım elbiseye kavuşan Kazım Özyılmaz:

"Düğünümde bile giymemiştim, çok mutluyum"

ISPARTA - Isparta'da yaşayan 66 yaşındaki Kazım Özyılmaz, maddi imkansızlıklardan dolayı hayatında hiç giymediği takım elbiseye mahalle muhtarı sayesinde kavuştu. Özyılmaz, "Düğünümde bile giymemiştim, çok mutluyum" dedi.

Karaağaç mahallesinde yalnız yaşayan Kazım Özyılmaz, 66 yıllık hayatı boyunca hiç takım elbise giymedi. Karaaağaç Mahallesi Muhtarı İbrahim Akyıldız, Özyılmaz'ın bu durumu karşısında harekete geçti. Kentteki bir mağaza ile görüşen Akyıldız, Kazım Özyılmaz'a takım elbise giyme mutluluğu yaşattı. Mağazaya gelen Özyılmaz, personellerin önerisiyle gri renkli bir takım elbise beğendi. Elbiseyi deneyen Özyılmaz, mağazadan mutlu bir şekilde ayrıldı.

"Damatlık da giymedim"

Hayatında düğünü dahil hiç takım elbise giymediğini ifade eden Özyılmaz, "1980-90'lı yıllarda takım elbise yapması için bir terziyle anlaştım. Ücretinin yarısını ödedim, yarısını dikildikten sonra ödeyecektim ancak o elbise dikilmedi. Param da gitti. Hayatımda hiç takım elbise giymedim. Damatlık da giymedim. Merak ettim ancak insanın bazen ekonomik durumu iyi olmuyor, ipin iki ucu birbirine denk gelmiyor, denk gelmeyince de olmuyor. Maddi durumun zayıf olduğu için bazı isteklerin yerine gelmiyor. İlk kez takım elbise giymiş olacağım. Muhtarımız sağ olsun sana takım elbise alalım dedi. Muhtarımız bir yönetici şeklinde bir önderlik yapıyor" dedi.

"Takım elbise giydiğim için çok mutluyum"

Takım elbiseyi giydikten sonra duygularını aktaran Özyılmaz, çok mutlu olduğunu söyledi. Özyılmaz, "İlk defa Karaağaç Mahallesi muhtarımızın sayesinde takım elbise giyiyorum. Eşim 25-30 yıl önce vefat etti. Yalnız yaşıyorum. Takım elbise giydiğim için çok mutluyum. Düğünde bile giymemiştim şimdi ilk kez giyiyorum" diye konuştu.

Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında ilk kez takım elbise giydi
Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında ilk kez takım elbise giydi
Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında ilk kez takım elbise giydi
Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında ilk kez takım elbise giydi
Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında ilk kez takım elbise giydi
Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında ilk kez takım elbise giydi
Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında ilk kez takım elbise giydi

İbrahim Akyıldız, Damatlık, Karaağaç, Isparta, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında 'ilk kez' takım elbise giydi - Son Dakika


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