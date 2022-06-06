Isparta'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Isparta'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

06.06.2022 13:43
Isparta'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Isparta'nın Atabey ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Isparta'nın Atabey ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Bayram Korkmaz'ın (57) kullandığı 32 NB 528 plakalı otomobil, Isparta-Atabey kara yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Isparta'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Isparta'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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