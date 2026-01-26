Isparta\'da Bacadan Yangın Çıktı

Isparta'da bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Isparta'nın Vatan Mahallesi'nde bulunan bir evin bacasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeref D.'ye ait evin bacasından yoğun dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sayesinde büyümeden söndürüldü. Öte yandan, olayda şans eseri yaralanan olmadığı, evde ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA