Isparta'da Enflasyon Tepkisi

(ISPARTA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerine Isparta Salı Pazarı'ndaki yurttaşlar tepki gösterdi. Bir kent sakini, "Maaşlara zammı yapıyorlar, ondan sonra enflasyonu yükseltiyorlar" dedi.

TÜİK, Aralık 2025'te yüzde 0,89 olan aylık enflasyonun ocakta yüzde 4,84'e yükseldiğini açıkladı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir Ispartalı, emekli aylıkları ve asgari ücrete zam yapıldığını anımsatarak, "Onun için yükseldi. Emekli ve asgari ücretliye zam verene kadar enflasyon yükselmiyor. Tesadüf değil, maaşlara zammı yapıyorlar, ondan sonra yükseltiyorlar" yorumunda bulundu.

"Ben bir emekli olarak üzüntülüyüm"

Bir yurttaş ise şunları söyledi:

"TÜİK denilen resmi kurum çalışanlarına lanet olsun. Ben açıkça söylüyorum, ben emekliyim. Yazıklar olsun onlara. Onlar hükümet güdümündeki devlet memurları. Onlara yazıklar olsun. Yalan, dolan, nerede lüzumsuz fiyatlar var, onları açıklıyorlar. Gerçekten pazara çıkıp da dolaşıyorlar mı? Milletvekilleri de dahil, 600 kişi de dahil. Denizli'ye gittim alışverişe, adamlar fiyatları yüzde 30 artırmışlar. Bunlar daha yüzde 0,89, yüzde 1,5, yüzde 3-4; bunlar atmasyon, dolanmasyon, hepsi yalan. Ben bir emekli olarak üzüntülüyüm. Hükümete de sesleniyorum, 17 milyon emekliye şimdi eziyet ediyorlar, seçim zamanı geldiğinde zannetmesinler ki biz bunları kandırırız, 5-10 sus payı veririz."

"İnsanlar yerde kalan meyveleri topluyor"

Pazarda esnaflık yapan bir kadın ise 12 bin lira dul aylığı aldığını, "5-6 bin lira doğal gaz geliyor. Çalışmasak geçinemeyiz. Hadi gücümüz şimdi yetiyor, yetmediğinde ne olacak" dedi.

Bir diğer yurttaş da TÜİK'in verdiği oranların yanlış olduğunu savunarak, "Gerçeğe bakacaksan, pazara bakacaksın. Masa başında verilen fiyatlarla bu iş yürümez. Akşam üzeri bakıyoruz, insanlar yerde kalan meyveleri topluyor. Ben emekliyim, tek olmama rağmen yetmiyor. Bence bunlar tesadüf değil, masa başından verilen oranlar" diye konuştu.

Emekli bir kadın yurttaş ise, "Belliydi zaten. Zam geldi mi bizi korku alıyor. Maaşa zam geldi mi her şeye zam geliyor. Alana da zor, satana da zor" dedi.