Isparta\'da fırtına ağacı kökünden söküp park halindeki aracın üzerine devirdi

Isparta'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin bir gün önce yaptığı uyarıların ardından şiddetini artıran rüzgar, farklı noktalarda ağaçların devrilmesine neden oldu. Yedişehitler Mahallesi'nde parkta bulunan bir ağaç, kökünden sökülerek park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın devam ettiği kentte ekiplerin, devrilen ağaçların kaldırılması ve yolların yeniden açılması için çalışma yürüttüğü öğrenildi. - ISPARTA