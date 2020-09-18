Isparta'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan M.N.K. ve R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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