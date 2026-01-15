Isparta\'da Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda el yapımı alkol, etil alkol ve kaçak sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 53,5 litre farklı türlerde el yapımı alkol, 30 litre etil alkol, 700 paket farklı markalarda kaçak sigara, 15 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti ile 19 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA