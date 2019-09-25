Son Dakika Haberleri: Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü
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Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cafer Tayyar Bedir'in kullandığı motosiklet, Yenişarbademli-Şarkikaraağaç kara yolu Pınarbaşı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelmesinin arından Bedir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Cafer Tayyar, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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