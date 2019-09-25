Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelmesinin arından Bedir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Cafer Tayyar Bedir'in kullandığı motosiklet, Yenişarbademli-Şarkikaraağaç kara yolu Pınarbaşı mevkisinde devrildi.

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