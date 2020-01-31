Isparta'da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan 445 obje ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan 445 obje ele geçirildi - Son Dakika

Isparta'da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan 445 obje ele geçirildi

6 saat önce

Isparta'nın Senirkent ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 455 obje ele geçirildi.

Isparta'da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan 445 obje ele geçirildi, System.String[]

Isparta'nın Senirkent ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 455 obje ele geçirildi.


Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen A.M ve M.M'nin üzerinde 445 obje bulundu.

Şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Malzemeler, Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Senirkent, Isparta, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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