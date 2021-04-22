Isparta'da sanayi sitesi asfaltlanıyor - Son Dakika

Isparta'da sanayi sitesi asfaltlanıyor

Isparta Belediyesi, bir süre önce özellikle kış günlerinde büyük sorunlar yaşayan Gül Küçük Sanayi Sitesinde yağmur suyu altyapı çalışmalarını tamamlanmasının ardından, bölgede asfalt çalışması başlattı.

Isparta Belediyesi, bir süre önce özellikle kış günlerinde büyük sorunlar yaşayan Gül Küçük Sanayi Sitesinde yağmur suyu altyapı çalışmalarını tamamlanmasının ardından, bölgede asfalt çalışması başlattı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Gül Küçük Sanayi Sitesinde başlatılan yağmur suyu alt yapı çalışmaları kapsamında 3 km'lik 500'lük korge ve 1000'lik betonarme hat çekilmiş, 200'e yakında yağmur suyu ızgaraları konmuştu. Tüm bu altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de hat çekilen 3 km'lik bölgede asfalt çalışmalarını başlattı. Sitenin 3 nolu giriş kapısının bulunduğu alandan başlatılan çalışmalar, önümüzdeki hafta başı itibariyle tamamlanmış olacak. Sitenin içerisindeki çalışmaların bitirilmesinin ardından ayrıca Gül Küçük Sanayi Sitesi önünden Bozanönü'ne giden yolun asfaltlanması da gerçekleştirilecek. - ISPARTA

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