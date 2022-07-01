Isparta'da son 6 ayda 558 uyuşturucu satıcısına işlem yapıldı - Son Dakika
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Isparta'da son 6 ayda 558 uyuşturucu satıcısına işlem yapıldı

01.07.2022 10:47
Isparta'da son 6 ayda 558 uyuşturucu satıcısına işlem yapıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak-28 Haziran tarihleri arasında kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 322 operasyonda 558 şüphelinin yakalanarak, adli işlem yapıldığını açıkladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak-28 Haziran tarihleri arasında kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 322 operasyonda 558 şüphelinin yakalanarak, adli işlem yapıldığını açıkladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı başından 28 Haziran gününe kadar kent genelinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 322 operasyon gerçekleştirirken, 558 şüpheliye adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 48'i torbacı olmak üzere toplam 121 şüpheli tutuklandı. Son operasyon, 27 Haziran tarihinde gerçekleşti. Isparta merkezde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ve sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Uyuşturucu ticareti yapan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da son 6 ayda 558 uyuşturucu satıcısına işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da son 6 ayda 558 uyuşturucu satıcısına işlem yapıldı - Son Dakika
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