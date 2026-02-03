(ISPARTA) - Isparta'da öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası konulduğu bildirilen Şehit Göksel Koç Ortaokulu Müdürü Ömer Keş müdürlük görevinden uzaklaştırıldı.
Işıkkent Mahallesi'nde bulunan okulun öğrenci tuvaletlerinde kamera bulunduğuna ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmış, bazı öğrenci yakınları da sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Edinilen bilgiye göre, okul müdürü Ömer Keş görevinden alınarak, öğretmen olarak başka bir okulda görevlendirildi.
Tuvaletlerdeki kameraların kaldırıldığı, okul müdürlüğü görevine ise geçici görevlendirme yapılacağı öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Isparta'da 'Tuvaletlerinde Güvenlik Kamerası' Bulunduğu Bildirilen Okulun Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
