Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

19.05.2022 11:54

Isparta'da bir apartmanın bahçesinde bulunan bisikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Isparta'da bir apartmanın bahçesinde bulunan bisikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hızırbey Mahallesi'nde bir apartman bahçesinde bulunan Ahmet Çakmak'a ait bisikletin çalındığı ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evine gelen Ahmet Çakmak'ın bisikleti apartmanın önündeki bahçeye koyması ve yaklaşık 20 dakika sonra gelen iki şüphelinin bisikleti çalma anı yer alıyor.

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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