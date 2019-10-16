Son Dakika Haberleri: Isparta İl Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Tüfekçi oldu
Son Dakika Spor Isparta İl Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Tüfekçi oldu

Isparta İl Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Tüfekçi oldu

54 dakika önce

Isparta İl Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı'nın istifasının ardından yerine Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Eski Klasman Hakemi Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi atandı.

Isparta İl Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Tüfekçi oldu, System.String[]

Isparta İl Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı'nın istifasının ardından yerine Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Eski Klasman Hakemi Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi atandı. Tüfekçi'nin ekibinde Hüseyin Otru, Şeref Basmacı, Necip Ender Kersu ve İsmail Ünal yer aldı.


Önceki başkan Arabacı, görevini Tüfekçi ve ekibine devretti.


Isparta İl Hakem Kurulu Başkanlığına getirilen Ömer Kürşad Tüfekçi, daha önceki başkan Mehmet Arabacı'ya teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.


Başkan Tüfekçi yaptığı açıklamada, "Isparta hakemliğini en üst seviyeye yükseltmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Hakem sayımızı artırmamız gerekiyor. Genç ve gelecek vaat eden hakemlerin başarılı olması için de eğitim tempomuzu artıracağız. Ayrıca, kent protokolü ve kurumlarla ad iyi ilişkiler içerisinde olacağız" dedi. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belçika'da asker selamı veren Beringen Türkgücü kulübüne soruşturma!
İran Futbol Federasyonu, Türkiye'ye destek veren iki futbolcuyu, futboldan men etti Komandolar Tel Abyad'dan asker selamı veren sporculara selam gönderdi THY'den Şenol Güneş'e büyük jest! 2002'de söylediği sözler hatırlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 16:20:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta İl Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Tüfekçi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]