Isparta TED Koleji genç kızlarından şampiyonluk

Isparta Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji, Liselerarası Genç B Kızlarda il şampiyonu oldu.



İl Birinciliğinde Spor Lisesi'ne 3-2 mağlup olarak başlayan TED Kolejli kızlar, gruptaki diğer maçında Boğaziçi Koleji'ni 3-0 yenerek bir üst gruba yükseldi. 2. grubunda Doğa Koleji ve Bahçeşehir Koleji ile eşleşen mavi-sarılılar 2 rakibini de 3-1'le dize getirdi. Grubunu birinci tamamlayan TED Koleji, yarı finalde Gazi Sosyal Bilimler Lisesi ile eşleşti. Zorlu geçen yarı final maçını 3-2 kazanmayı başaran mavi-beyazlılar,, finalde de aynı skorla Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi'ni yenerek turnuvayı şampiyonlukla kapattı.



Müsabakaların ardından 6 Mart Spor Salonunda düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. TED Koleji birinci olurken, Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi ikinci ve Bahçeşehir Koleji üçüncü oldu. Yarı Final ve final maçlarında TED Koleji'ni öğretmen ve öğrencileri, yalnız bırakmayarak şehitlerimizi anma adına siyahlara büründüler tribünlerde yerlerini aldılar.



TED Koleji Genç Kız B Takımında, Betül Aslan, Hilal Aygül, Deren Taşaner, Serra Şataf, Azra Aytemir, Almila Bulut, Pelinsu Pala, Güneş Sezik, Gökçe İzmirli, Şevval Boz, Sevcihan Şengül ve Berra Yılmaz isimli sporcular yer aldı. - ISPARTA