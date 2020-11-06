İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

06.11.2020 18:53
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilerin, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde gösteri düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandığını aktaran Iştivi, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini kaydetti.

İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle 3 Filistinlinin yaralandığını ifade eden Iştivi, onlarca göstericinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için Nablus'a bağlı Beyt Decen köyünde de gösteri düzenledi.

İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu onlarca Filistinli gazdan etkilendi.

Şehitler Caddesi'nin açılması talebiyle gösteri düzenlendi

Öte yandan Filistinliler El Halil kentinin orta kesiminde yer alan Bab ez-Zaviye bölgesinde Şubat 1994'te yaşanan Haremi İbrahim Camisi katliamından bu yana kapalı olan Şehitler Caddesi'nin açılması talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu onlarca Filistinli gazdan etkilendi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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