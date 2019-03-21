Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Şehit Etti

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Şehit Etti

25 dakika önce

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da hareket halindeki bir araca ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu, bir Filistinli yaralandı.

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Şehit Etti, System.String[]
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da hareket halindeki bir araca ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu, bir Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde İsrail askerlerince açılan ateş sonucu göğüs, omuz ve ellerinden vurulan 26 yaşındaki Ahmed Cemal Manasira'nın Beyt Cala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bir Filistinlinin de aynı olayda karın bölgesinden yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, olay Beytüllahim'in güneyindeki İsrail askeri noktası yakınında meydana geldi.

Bir İsrail askerinin pazar günü Ariel yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında öldürülmesi ve iki İsraillinin de yaralanmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gerginlik devam ediyor.

İsrail askerleri dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir araca ateş açarak 2 Filistinliyi şehit etmişti.

İsrail güçleri ayrıca, 17 Mart'ta Batı Şeria'da 1 İsrail askerinin öldüğü ve 2 İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinli Ömer Ebu Leyla'yı da öldürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:13 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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