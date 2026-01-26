İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor

26.01.2026 11:39
İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürmekte ve esir aramaktadır.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ni hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Tuffah Mahallesi'ndeki toplu bir mezarlıkta İsrailli esir Rani Goili'nin naaşını arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynaklar, İsrail ordusunun esirin kalıntılarını arama çalışmalarından önce bölgeye hava ve karadan yoğun saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde de İsrail topçuları, Cibaliya beldesinin doğusundaki çeşitli noktaları hedef aldı. Saldırılar sırasında helikopterlerin de bölgeyi rastgele taradığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail savaş uçakları, Ebu el-Acin bölgesi çevresine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarına eş zamanlı olarak topçu atışlarının da sürdüğü kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki son İsrailli esirin cesedinin yeriyle ilgili ellerindeki tüm detayları arabulucularla paylaştıklarını duyurmuştu. Açıklamada, İsrail ordusunun bu bilgilere dayanarak belirli bir noktada arama yaptığı belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan açıklamada ise ordunun, Kassam Tugayları'nın arabuluculara verdiği bilgiler doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki bir mezarlıkta, son esirin kalıntılarına ulaşmak için "geniş çaplı operasyon" yürüttüğü ifade edilmişti.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının başlamasından bu yana Filistinli gruplar, 20 İsrailli esiri canlı, 27'sinin ise cenazesini teslim etmişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor
