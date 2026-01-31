İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor

31.01.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze hükümeti, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü ve yardımları engellediğini açıkladı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü, insani yardımlar ve yakıt sevkiyatlarında ciddi ihlaller yaşandığını, taahhüt edilen girişlerin büyük bölümünün gerçekleşmediğini belirtti.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana anlaşmayı ağır ve sistematik biçimde ihlal ettiği bildirildi.

Bu süreçte İsrail'in hem saldırılarını sürdürdüğü hem insani yükümlülüklerini yerine getirmediği, bunun da Gazze'deki krizi daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, ateşkes ve buna ekli insani protokol kapsamında Gazze'ye her gün girmesi gereken yardım, ticari mal ve yakıt sevkiyatlarının büyük bölümünün engellendiği, bu durumun siviller üzerindeki etkisinin yıkıcı boyutlara ulaştığı aktarıldı.

Yardım ve yakıt girişinde ciddi ihlaller

Hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlükte olduğu 111 günlük sürede Gazze'ye girmesi gereken toplam 66 bin 600 yardım, ticari mal ve yakıt kamyonundan yalnızca 28 bin 927'si bölgeye ulaşabildi.

Bu rakamın, taahhüt edilen toplamın yüzde 43'üne karşılık geldiği ifade edildi.

Bölgeye girişine izin verilen kamyonların 16 bin 848'inin insani yardım taşıdığı, 11 bin 297'sinin ticari ürünlerden oluştuğu, yakıt taşıyan kamyon sayısının ise yalnızca 782'de kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, ateşkes kapsamında Gazze'ye girmesi gereken 5 bin 550 yakıt kamyonuna kıyasla bu rakamın yüzde 2,7 gibi son derece düşük bir orana karşılık geldiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümet, insani protokol uyarınca her gün 600 yardım ve ticari kamyon ile 50 yakıt kamyonunun Gazze'ye giriş yapması gerektiğini hatırlatarak, İsrail'in bu yükümlülüklere uymadığını, altyapının onarımı için gerekli malzemelerin, ağır iş makinelerinin, tıbbi ekipmanların, ilaçların, barınma malzemelerinin ve yakıtın bölgeye sokulmadığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın açılmadığı, elektrik santralinin çalıştırılmasına izin verilmediği ve İsrail güçlerinin "Sarı Hat" olarak tanımlanan sınırları aşarak Gazze içinde yeni alanlar işgal ettiği belirtildi.

Ateşkes 111 günde 1450 kez ihlal edildi, can kayıpları sürüyor

Açıklamada, İsrail'in ateşkes süresince yalnızca insani yükümlülükleri ihlal etmekle kalmadığı, saldırılarını da sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 111 gün içinde ateşkesin toplam 1450 kez ihlal edildiğine dikkat çekildi.

İhlallerin büyük bölümünün ateş açma, bombardıman ve doğrudan hedef alma şeklinde gerçekleştiği, askeri araçların yerleşim alanlarına girdiği ve çok sayıda ev ile binanın yıkıldığı aktarıldı.

Ateşkes sürecinde düzenlenen saldırılarda 524 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1360 kişinin yaralandığı ve 50 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, sabahtan bu yana düzenlenen saldırılarda 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırıları ve insani yardımları engellemelerinin krizi daha da ağırlaştırdığını vurgulayarak ateşkese aracılık eden ülkeler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, İsrail'in ateşkes ve insani protokol kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika

Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:44:10. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.