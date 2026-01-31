İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü, insani yardımlar ve yakıt sevkiyatlarında ciddi ihlaller yaşandığını, taahhüt edilen girişlerin büyük bölümünün gerçekleşmediğini belirtti.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana anlaşmayı ağır ve sistematik biçimde ihlal ettiği bildirildi.

Bu süreçte İsrail'in hem saldırılarını sürdürdüğü hem insani yükümlülüklerini yerine getirmediği, bunun da Gazze'deki krizi daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, ateşkes ve buna ekli insani protokol kapsamında Gazze'ye her gün girmesi gereken yardım, ticari mal ve yakıt sevkiyatlarının büyük bölümünün engellendiği, bu durumun siviller üzerindeki etkisinin yıkıcı boyutlara ulaştığı aktarıldı.

Yardım ve yakıt girişinde ciddi ihlaller

Hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlükte olduğu 111 günlük sürede Gazze'ye girmesi gereken toplam 66 bin 600 yardım, ticari mal ve yakıt kamyonundan yalnızca 28 bin 927'si bölgeye ulaşabildi.

Bu rakamın, taahhüt edilen toplamın yüzde 43'üne karşılık geldiği ifade edildi.

Bölgeye girişine izin verilen kamyonların 16 bin 848'inin insani yardım taşıdığı, 11 bin 297'sinin ticari ürünlerden oluştuğu, yakıt taşıyan kamyon sayısının ise yalnızca 782'de kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, ateşkes kapsamında Gazze'ye girmesi gereken 5 bin 550 yakıt kamyonuna kıyasla bu rakamın yüzde 2,7 gibi son derece düşük bir orana karşılık geldiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümet, insani protokol uyarınca her gün 600 yardım ve ticari kamyon ile 50 yakıt kamyonunun Gazze'ye giriş yapması gerektiğini hatırlatarak, İsrail'in bu yükümlülüklere uymadığını, altyapının onarımı için gerekli malzemelerin, ağır iş makinelerinin, tıbbi ekipmanların, ilaçların, barınma malzemelerinin ve yakıtın bölgeye sokulmadığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın açılmadığı, elektrik santralinin çalıştırılmasına izin verilmediği ve İsrail güçlerinin "Sarı Hat" olarak tanımlanan sınırları aşarak Gazze içinde yeni alanlar işgal ettiği belirtildi.

Ateşkes 111 günde 1450 kez ihlal edildi, can kayıpları sürüyor

Açıklamada, İsrail'in ateşkes süresince yalnızca insani yükümlülükleri ihlal etmekle kalmadığı, saldırılarını da sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 111 gün içinde ateşkesin toplam 1450 kez ihlal edildiğine dikkat çekildi.

İhlallerin büyük bölümünün ateş açma, bombardıman ve doğrudan hedef alma şeklinde gerçekleştiği, askeri araçların yerleşim alanlarına girdiği ve çok sayıda ev ile binanın yıkıldığı aktarıldı.

Ateşkes sürecinde düzenlenen saldırılarda 524 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1360 kişinin yaralandığı ve 50 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, sabahtan bu yana düzenlenen saldırılarda 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırıları ve insani yardımları engellemelerinin krizi daha da ağırlaştırdığını vurgulayarak ateşkese aracılık eden ülkeler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, İsrail'in ateşkes ve insani protokol kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.