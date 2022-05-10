İsrail Başbakanı Bennett: "Savaş peşinde değiliz ama her senaryoya hazırlıklıyız" - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Bennett: "Savaş peşinde değiliz ama her senaryoya hazırlıklıyız"

10.05.2022 20:17
İsrail Başbakanı Bennett: "Savaş peşinde değiliz ama her senaryoya hazırlıklıyız"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin savaş istemediğini ama her senaryoya da hazırlıklı olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin savaş istemediğini ama her senaryoya da hazırlıklı olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bennett, Savunma Bakanı Benny Gantz ile İsrail ordusunun başlattığı, ülke tarihindeki en uzun askeri tatbikatlardan olan ve bir ay sürecek "Ateş Arabaları" adı verilen askeri tatbikatı inceledi.

Tatbikata ilişkin ordu yetkililerinden bilgi alan Bennett, burada yaptığı konuşmada, "İsrail ordusunun tarihindeki en uzun tatbikatlardan biri olan 'Ateş Arabaları' tatbikatı devam ediyor. Tüm gereklilikleriyle birlikte birden fazla cephede eş zamanlı çatışmaların simülasyonunu yapıyor." dedi.

İsrail Başbakanı, "Savaş peşinde değiliz ama her senaryoya hazırlıklıyız. Eğer düşman bizi bir çatışmaya sürüklerse, dayanılmaz derecede ağır bir bedel ödeyeceğini biliyor." diye konuştu.

Savunma Bakanı Gantz da İsrail'in güvenliğinin "güç kullanmaya bağlı olduğunu" belirterek, "İsrail devletinin güvenliğinin sağlanması iki dayanağa bağlıdır: Güç kullanımına ve yıllar içinde kesintisiz şekilde güç inşa edilmesine." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, ülke tarihindeki en uzun askeri tatbikatlardan olan "Ateş Arabaları" tatbikatını başlattıklarını ve tatbikat kapsamında İsrail askerlerinin, kara, hava, deniz ve siber uzay savunma hazırlıklarını artırmak için bir ay boyunca eğitim alacaklarını duyurmuştu.

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Togo Cumhuriyeti, Naftali Bennett, İsrail, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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