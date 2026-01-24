İsrail, Türk Vatandaşlarına Giriş Yasağı Getiriyor - Son Dakika
İsrail, Türk Vatandaşlarına Giriş Yasağı Getiriyor

24.01.2026 02:36
Gazze Şeridi'nde soykırım işleyen İsrail'in, bu gerçeği dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 29 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasaklamaya hazırlandığı iddia edildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Diaspora Bakanlığı, aralarında liderler, gazeteciler, akademisyenler ve kamu görevlilerinin bulunduğu 29 Türk vatandaşının İsrail'e girişinin engellenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

İsrail yönetiminin ülkeye girişini yasaklama kararı aldığı isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın da bulunduğu belirtildi.

İsrail'e yönelik "boykot çağrıları, antisemitizm" iddialarını öne sürerek alınan kararın bakanlık tarafından giriş yasaklarını uygulamakla yetkili Nüfus ve Göç İdaresine iletildiği de aktarıldı.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli ise yaptığı açıklamada, Türkiye'yi "düşman devlet" olarak nitelendirerek "İsrail'e karşı düşmanca faaliyetlerde bulunanlara karşı gerekli adımları atmaya devam edeceklerini" iddia etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 71 bin 455 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 347 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni hedef almayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

