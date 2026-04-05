İsrail basını itiraf etti: Körfez ülkeleri ABD'yi bıraktı, Ankara'ya sığındı

İsrail basınından Haaretz, İsrail-İran savaşı sonrası Orta Doğu’da dengelerin değişeceğini ve Türkiye’nin bu yeni süreçte merkez aktör olarak öne çıkacağını belirtti. Hayfa Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Araştırmaları Bölümü’nden Elad Giladi imzasıyla yayımlanan analizde, bölge ülkelerinin güvenlik stratejilerinde köklü bir değişime yöneldiği vurgulandı.

“DAHA AZ ABD, DAHA FAZLA TÜRKİYE”

Analizde, savaşın ardından Körfez ülkelerinin ABD’ye olan güvenlik bağımlılığını azaltma arayışına girdiği ifade edilerek, “İran savaşı yeni bir bölgesel düzen getirecek: Daha az ABD, daha çok Türkiye” değerlendirmesine yer verildi. Türkiye’nin bu yeni düşüncenin merkezinde yer aldığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE’NİN VİZYONU KARŞILIK BULDU

Yazıda, Türkiye’nin son dönemde Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini stratejik seviyeye taşımasının sonuç verdiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Bölge ülkeleri kendi sorunlarını çözmezse dış güçler kendi çıkarlarını dayatır” yaklaşımının Körfez başkentlerinde karşılık bulduğu kaydedildi.

Türkiye’nin gelişmiş savunma sanayisinin de Körfez ülkeleri için ABD’ye alternatif bir güvenlik seçeneği sunduğu vurgulandı. Bölge ülkelerinin artık Washington’ı tek güvenlik garantörü olarak değil, bir partner olarak konumlandırmak istediği ifade edildi.

“İSRAİL DENKLEM DIŞI KALABİLİR”

Analizde, Körfez ülkelerinin İran konusunda İsrail ile benzer kaygılar taşısa da Tel Aviv ile aynı blokta görünmekten kaçındığı belirtildi. Bu durumun, Türkiye merkezli yeni bölgesel düzende İsrail’in dışarıda kalmasına yol açabileceği yorumu yapıldı.

Ayrıca bazı bölge ülkelerinin Türkiye’nin liderliğini ve savunma sanayi gücünü bir “güvenlik kalkanı” olarak görmeye başladığı ifade edildi.