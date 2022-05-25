İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrası konuştu: Bugün yeni bir faza geçtik - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrası konuştu: Bugün yeni bir faza geçtik

25.05.2022 19:13

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İsrail'e 15 yılın ardından ilk resmi ziyarette bulunmasından sonra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog açıklamalar yaptı. Erdoğan ile doğru yönde ilerleyen açık ve samimi bir diyalog içinde olduğu için büyük memnuniyet duyduğunu belirten Herzog, "Bu sürecin zirve noktası ise mart ayında Ankara ve İstanbul'a yaptığım tarihi resmi ziyaretti. Bugün ise yeni bir faza geçtik." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'e giderek İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüştü. 15 yıl sonra iki ülke arasındaki ilk resmi ziyarette İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Kudüs ile ilgili hassasiyetimizi paylaştım. Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Biz her zaman yapıcı bir rol oynadık. Türkiye tekrardan rol oynamaya hazırdır." dedi.

HERZOG: ERDOĞAN İLE İLERLEYEN SAMİMİ DİYAGLOGDAN MEMNUNUZ

Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile doğru yönde ilerleyen açık ve samimi bir diyalog içinde olduğu için büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Herzog, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) özel oturumda, WEF Başkanı Borge Brende'nin İsrail-Türkiye ilişkileri ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın martta Türkiye'ye yaptığı ziyarete yönelik sorusunu cevapladı.

"BUGÜN YENİ BİR FAZA GEÇTİK"

Göreve başladıktan sonra kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte "çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç" başlattığını belirten Herzog, "Bu sürecin zirve noktası ise mart ayında Ankara ve İstanbul'a yaptığım tarihi resmi ziyaretti. Bugün ise yeni bir faza geçtik. Dışişleri Bakanı (Mevlüt) Çavuşoğlu, dün ve bugün İsrail'e resmi ziyarette bulundu." dedi.

ROMEO VE JULİET BENZETMESİ

Herzog, Çavuşoğlu'nun İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile iki ülke arasında tüm alanlardaki ilişkiler konusunda müzakerelerde bulunduklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizim vizyonumuz başta Doğu Akdeniz olmak üzere Akdeniz'deki tüm komşu ve dost ülkelerle diyalog içinde olmaktır." diyen Herzog, Doğu Akdeniz ülkelerinin birlikte iklim, temiz su, Akdeniz ve Kızıldeniz gibi konularda çalışabileceğini söyledi.

Herzog, Türkiye ile yaşadıkları sürecin "Romeo ve Juliet" gibi olmadığını dile getirerek, süreci "bir araya geldikleri ve tartışılan pek çok konunun sahada test edildiği bir süreç" olarak niteledi.

"ONE MINUTE" OLAYI HATIRLATILDI

Türkiye ile geçmişte "inişli-çıkışlı" ilişkileri olduğunu ifade eden Herzog, buna örnek olarak şu an konuşma yaptığı salonda 29 Ocak 2009'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi'nde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile katıldığı paneldeki "one minute" (bir dakika) çıkışını hatırlattı.

Herzog, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğru yönde ilerleyen açık ve samimi bir diyalog içinde olduğum için büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, İsrail, Herzog, Güncel, Son Dakika

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