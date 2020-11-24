Son dakika haberi... - İsrail'de helikopter düştü: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi... - İsrail'de helikopter düştü: 2 ölü
24.11.2020 14:29
Son dakika haberi... - İsrail'de helikopter düştü: 2 ölü İsrail'de bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
- İsrail'de helikopter düştü: 2 ölü
TEL AVİV - İsrail'de bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İsrail'in güneyindeki Beersheba yakınlarında yer alan Rahat bölgesinde sivil bir helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangını itfaiye görevlileri söndürdü. Yetkililer, kazada biri pilot 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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