İsrail'den Doğu Kudüs'e Baskın - Son Dakika
İsrail'den Doğu Kudüs'e Baskın

26.01.2026 11:16
İsrail askerleri, Kefr Akab ve Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek eğitime ara verdirdi.

İsrail askerleri, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kefr Akab beldesi ve Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi.

Filistinlilere bağlı Kudüs Valiliğinden baskına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı ve Kefr Akab beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Kalendiya'daki El-Matar Caddesi'ne İsrail güçlerinin yığınak yaptığı aktarılan açıklamada, burada bulunan Ayrım (Utanç) Duvarı'ndan bir parçanın başka bir yere nakledilmeye çalışıldığı, bunun da Filistinlilerin işlerine ve okullarına gitmesine engel olduğu ifade edildi.

Söz konusu baskın nedeniyle bölgede eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

