İsrail'den Dubai'ye uçuşlar 2021 başında başlayacak - Son Dakika

İsrail'den Dubai'ye uçuşlar 2021 başında başlayacak

21.10.2020 02:09
İsrail'den Dubai'ye uçuşlar 2021 başında başlayacak, System.String[]

İsrail'in ikinci büyük hava yolu şirketi Arkia'nın, 2021 başından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biri olan Dubai'ye günlük seferlere başlayacağı belirtildi.

İsrail'in ikinci büyük hava yolu şirketi Arkia'nın, 2021 başından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biri olan Dubai'ye günlük seferlere başlayacağı belirtildi.

İsrail merkezli Walla haber sitesine göre, Arkia International Üst Yöneticisi Oz Berlowitz yaptığı açıklamada, "Dubai'ye ilk doğrudan uçak bileti satışlarını başlatan şirket olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Berlowitz, Dubai'ye sefer düzenleme kararının, özel sektör, iş adamları ve gruplar ile konferans organizatörlerinden gelen yoğun talep nedeniyle alındığını bildirdi.

Berlowitz, yakın bir zamanda Şarika Emirliği ile Bahreyn'e de doğrudan uçuşları başlatma konusunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Dün, BAE'den İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyarette, iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasının da aralarında bulunduğu 4 anlaşma imzalanmıştı.

İsrail ve BAE, pazar günü, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı ile Abu Dabi ve Dubai havalimanları arasında haftalık 28 uçuş gerçekleştirme konusunda anlaşmaya varmıştı.

İsrail'den BAE'ye ilk uçuşun ise salı günü yapılması bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Dubai, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den Dubai'ye uçuşlar 2021 başında başlayacak - Son Dakika

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