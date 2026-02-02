İsrail'den Gazze'ye Bombardıman: 3 Ölü - Son Dakika
İsrail'den Gazze'ye Bombardıman: 3 Ölü

02.02.2026 15:18
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek yerinden edilen sivillere yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde ateşkesi ihlal ederek yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu ve çadırları hedef aldığı saldırılarda biri 3 yaşında bebek olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi, sivilleri hedef alan saldırılarıyla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını denizden bombaladı.

Saldırıda 3 yaşındaki Filistinli bebek İyad Ahmed er-Rabayia hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Han Yunus'a saldırılar

Görgü tanıkları, Sarı Hat'tın gerisinde konuşlanan İsrail ordusuna ait askeri araçların Han Yunus'un doğusuna yoğun şekilde ateş açtığını aktardı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Han Yunus'un güneybatısında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Filistinlinin naaşı Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Tanıklar, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimi ile güneyindeki Refah kentinde çeşitli binaları ve yapıları havaya uçurmaya devam ettiğini kaydetti.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde bir okulu İHA ile hedef aldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Beled bölgesinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, birinin durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampında ise İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracından açılan ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

16:37
Haseke’de Suriye bayrağı göndere çekildi
Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi
16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
15:07
Atatürk KYK Yurdu’nda Skandal: 4 Sanığa Hapis İstemi
Atatürk KYK Yurdu'nda Skandal: 4 Sanığa Hapis İstemi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
