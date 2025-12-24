İsrail'den Hamas'a Ateşkes İhlali İhbarı - Son Dakika
Dünya

İsrail'den Hamas'a Ateşkes İhlali İhbarı

24.12.2025 17:13
Netanyahu, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve her türlü yanıt verileceğini açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek, her türlü ihlale karşılık verileceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Netenyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, Refah'ta bir İsrail subayının yol kenarına yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmasının, Hamas'ın "şiddet yanlısı niyetlerini" ortaya koyduğu iddia edildi.  Netanyahu'nun ofisi ayrıca, Hamas'ın silahsızlanmayı 'açıkça reddettiğini ve bunun ateşkes anlaşmasının ağır bir ihlali' olduğunu savundu.

ABD'nin desteklediği ve ekim ayında İsrail ile Hamas arasında varılan plan, İsrail ordusunun Gazze'den kademeli olarak tamamen çekilmesini ve bölgede yeniden sivil yerleşimler kurulmamasını öngörüyor. Ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası kısmen sürerken taraflar, bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar konusunda da henüz uzlaşabilmiş değil.

Netanyahu'nun Trump'a sunacağı iddia edilen plan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen görüşme öncesinde, bölge medyasında Gazze ile İsrail arasındaki sınırların değiştirilmesine yönelik bir önerinin gündeme geldiği ileri sürüldü. İsrail merkezli Walla haber sitesinin bugünkü haberinde, ateşkes planında "sarı hat" olarak belirlenen çizginin İsrail'in Gazze ile yeni resmi sınırı haline getirilmesi için ABD'den destek istenebileceği öne sürülüyor.

Görüşmelere katıldığı belirtilen bir siyasi kaynağa göre plan, sarı hatta kadar olan bölgelerin fiili olarak İsrail kontrolüne alınmasını hedefliyor. Gazze'nin yaklaşık yüzde 58'ini kapsayan sarı hat Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Han Yunus gibi bölgelerin yanı sıra Refah kentinin büyük bir bölümünü de içeriyor.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, İsrail, Dünya

