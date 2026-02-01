İsrail'den MSF'ye Gazze'de Çıkış Süresi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den MSF'ye Gazze'de Çıkış Süresi

01.02.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, MSF'nin Gazze'deki faaliyetlerini durdurdu ve 28 Şubat'a kadar bölgeden ayrılmasını istedi.

İsrail'in, uluslararası sivil toplum kuruluşu "Sınır Tanımayan Doktorlar"ın (MSF) Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı ve bölgeden ayrılması için 28 Şubat'a kadar süre tanıdığı bildirildi.

İsrail'in Maariv gazetesinde yayımlanan habere göre, İsrail Diaspora Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, MSF'nin Filistinli yerel personel listelerini İsrail makamlarına iletmeyi reddettiği ve tüm insani kuruluşlar için geçerli olduğu belirtilen "zorunlu prosedürleri" ihlal ettiği öne sürüldü.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu uygulamaların "meşru insani yardım faaliyetlerini mümkün kılmayı ve insani çalışmaların düşmanca ya da terör amaçlarıyla kullanılmasını önlemeyi" hedeflediği iddia edildi.

MSF'nin personel listelerini ocak ayı başında sunmayı taahhüt ettiği, daha sonra bu tarihin 27 Ocak olarak bildirildiği ancak yükümlülüğün yerine getirilmediği savunuldu.

Açıklamada, "Buna dayanarak, MSF'nin Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerinin durdurulmasına ve bölgeden ayrılması için 28 Şubat'a kadar süre tanınmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, MSF'nin ayrılmasının ardından "Gazze halkına insani desteğin sürdürülmesi amacıyla sağlık alanında alternatif bir yapı oluşturulması için hazırlıkların bulunduğu" iddiasına yer verildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar ise 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail makamlarıyla aylar süren sonuçsuz temaslar ve personelin güvenliği ile faaliyetlerin bağımsızlığını garanti altına alan güvencelerin bulunmaması nedeniyle Filistinli ve uluslararası çalışanların listesinin Tel Aviv yönetimiyle paylaşılmaması kararı alındığını duyurmuştu.

Gazze'de faaliyet gösteren en büyük insani kuruluşlardan biri olan MSF'nin çalışmalarının durdurulmasının, bölgede halihazırda ciddi biçimde kısıtlı olan sağlık hizmetlerini daha da olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor.

Gazze'de felç olan sağlık sistemi

Gazze'de sağlık sistemi; yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında sağlık tesisleri ve ilaç depoları da hedef alındı; sağlık çalışanları alıkonuldu ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişi büyük ölçüde engellendi.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediği, bölgeye giren tıbbi yardım kamyonlarının aylık ihtiyacın yüzde 30'unun altına düştüğü bildiriliyor. Bu durumun ilaçlarda yüzde 52, tıbbi sarf malzemelerinde ise yüzde 71'lik eksikliğe yol açtığı kaydediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, 28 Şubat, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den MSF'ye Gazze'de Çıkış Süresi - Son Dakika

Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 16:12:17. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den MSF'ye Gazze'de Çıkış Süresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.