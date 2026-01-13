İsrail'den Suriye'ye Topçu Atışı - Son Dakika
İsrail'den Suriye'ye Topçu Atışı

13.01.2026 21:17
İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kırsalındaki beldelere saldırı düzenledi, ölü veya yaralı bilgisi yok.

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki bazı beldelere topçu atışıyla saldırı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Dera kenti kırsalındaki Abdin ve Vadi Kuya beldelerini topçu atışıyla hedef aldığını bildirdi.

İsrail saldırısında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgali

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

