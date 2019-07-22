İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımına başladı
1 saat önce
İsrail, Batı Kudüs'te bulunan ve Filistinlilere ait olan 16 binanın yıkımına başladı. Onlarca kişinin evsiz kalmasına neden olacak işleme Filistinliler ve uluslararası kamuoyu itiraz etmesine rağmen İsrailli yetkililer geri adım atmadı
İsrail
, Batı Kudüs
'te bulunan ve Filistinlilere ait olan 16 binanın yıkımına başladı. Onlarca kişinin evsiz kalmasına neden olacak işleme Filistinliler ve uluslararası kamuoyu itiraz etmesine rağmen İsrailli yetkililer geri adım atmadı.
Doğu ile Batı Kudüs'ü ayıran sınırda bulunan Sur
Bahir köyündeki binaları yıkmak için gece saatlerinde bölgeye yüzlerce İsrail askeri eşliğinde buldozerler getirildi. Güvenlik güçleri, Filistinlileri evlerinden güç kullanarak tahliye ettikten sonra binalara patlayıcılar yükleyerek yıkım işlemlerine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:22
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