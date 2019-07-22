Son Dakika Haberleri: İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımına başladı
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İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımına başladı

1 saat önce

İsrail, Batı Kudüs'te bulunan ve Filistinlilere ait olan 16 binanın yıkımına başladı. Onlarca kişinin evsiz kalmasına neden olacak işleme Filistinliler ve uluslararası kamuoyu itiraz etmesine rağmen İsrailli yetkililer geri adım atmadı

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımına başladı, System.String[]
İsrail, Batı Kudüs'te bulunan ve Filistinlilere ait olan 16 binanın yıkımına başladı. Onlarca kişinin evsiz kalmasına neden olacak işleme Filistinliler ve uluslararası kamuoyu itiraz etmesine rağmen İsrailli yetkililer geri adım atmadı.

Doğu ile Batı Kudüs'ü ayıran sınırda bulunan Sur Bahir köyündeki binaları yıkmak için gece saatlerinde bölgeye yüzlerce İsrail askeri eşliğinde buldozerler getirildi. Güvenlik güçleri, Filistinlileri evlerinden güç kullanarak tahliye ettikten sonra binalara patlayıcılar yükleyerek yıkım işlemlerine başladı.
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İsrail, Kudüs, Sur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:22 
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