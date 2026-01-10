İsrail Gazze'de Medya Erişimini Engelliyor

İsrail, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla suçlandığı Gazze Şeridi'ne iki yıldan uzun süredir basın mensuplarının bağımsız erişimine engel oluyor.

İsrail makamları, ordunun işgal ettiği bölgelere kısıtlı ve kendi gözetimi altında "medya turları" düzenliyor ve bu şekilde basın mensuplarının Gazze'ye eriştiğini savunuyor.

Gazze'deki Filistinli basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde de hem soykırımı dünyaya duyurmaya çalışıyor hem soykırımın kurbanı oluyor.

Filistinli gazeteciler, soydaşlarının bombardımanla, silahlarla öldürüldüğü, alıkonulduğu, zorla yerlerinden edildiği, evsiz kaldığı, açlıkla mücadele ettiği soykırımın en yakın tanıkları.

Bu savaş suçlarına kendileri de maruz kalan gazeteciler, savaş koşullarında dışarıdan destek ekipleri olmadan görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.

Gazze'nin sesini dünyaya duyuran çok sayıda gazeteci, dünyanın gözü önünde doğrudan saldırılarla can verdi ya da sevdiklerinin cenazesinde gözyaşı döktü.

Kamuoyunun ve uluslararası toplumun tepkisine rağmen uluslararası hukuka göre savaş suçu sayılacak bu saldırıları gerçekleştirenlere karşı somut bir yaptırım uygulanmadı.

Filistin Gazeteciler Sendikasının açıkladığı verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında 256 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu 49 gazeteciyi alıkoydu, saldırılarda 535 gazeteci yaralandı. İsrail ordusunun saldırılarında ayrıca 150 medya kuruluşunda yıkım yaşandı.

Gazetecilerin ailelerinin hedef alınmasının 2023, 2024 ve 2025 yıllarında "sistematik ve sürekli bir uygulamaya dönüştüğünü vurgulayan" Filistinli Gazeteciler Sendikası, Gazze Şeridi'nde gazeteci ailelerinden yaklaşık 706 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

İsrail Yüksek Mahkemesi "hükümetin karartma politikasına" destekle eleştiriliyor

Uluslararası basın kuruluşlarının bir araya geldiği Yabancı Basın Birliği (Foreign Press Association -FPA) "kamuoyunun bilgi alma hakkı" çerçevesinde basının Gazze'ye erişimi için İsrail Yüksek Mahkemesine başvuru yaptı.

Buna karşın, İsrail Yüksek Mahkemesi, henüz basının erişimine izin vermedi ve şu ana kadar aldığı kararlar, İsrail hükümeti ve ordusunun "süreci uzatmasına izin vermekle" eleştirildi.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Sara Qudah, Haaretz gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Gazze'nin 21. yüzyılda "diğer çatışmalarda eşi görülmemiş biçimde bir medya karartmasına uğradığını" belirtti.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin meseleyi ertelemesine "Filistinlilerin yaşadığı felaketi örtmeye çalışan bir sisteme daha fazla zaman tanıdığı, hukuka aykırı uygulamanın devam etmesini sağladığı" eleştirisini yönelten Qudah, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırımla yargılandığı davada Ocak 2024'te verdiği "İsrail'in soykırıma ilişkin delilleri bozmaması gerektiği" hükmüne işaret etti.

Qudah, CPJ'nin kayıt tutmaya başladığı 1994'ten bugüne Gazze'nin "gazeteciler için en kanlı döneme sahne olduğunu" vurguladı.

Netanyahu, "İsrail'in gazetecileri hedef almadığını ateş hattında kaldıklarını" savundu

Gazze'deki Filistinli basın çalışanları, 7 Ekim 2023'ten itibaren ya kendilerinin ya da ailelerinin kasıtlı olarak İsrail saldırılarına uğradığını defalarca tekrar etti.

Buna karşın İngiltere merkezli The Economist dergisine konuşan Netanyahu, Gazze'de hayatını kaybeden gazetecilerin "ateş hattında kaldıkları" için öldüğünü ileri sürdü.

Netanyahu, uluslararası basının Gazze'ye erişiminin "savaş bölgesi olduğu" için engellendiğini ileri sürerek İsrail'in gazetecileri hedef almadığını iddia etti.