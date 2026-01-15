İsrail Gazze'yi Hava ve Topçu Saldırılarıyla Vuruyor - Son Dakika
İsrail Gazze'yi Hava ve Topçu Saldırılarıyla Vuruyor

15.01.2026 10:39
İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nde hava ve topçu saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Bölgedeki görgü tanıklaklarının ifadelerine göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni bombalarken, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı da İsrail topçu atışlarıyla vuruldu.

Güneydeki Han Yunus kenti ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşle saldırıya maruz kaldı.

İsrail ordusunun hala işgal altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde sürdürdüğü saldırıları sonucu can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi bulunmuyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde fiili olarak varlığını sürdürürken yüzde 50'sine yakın parçasını işgal etmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'yi Hava ve Topçu Saldırılarıyla Vuruyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail Gazze'yi Hava ve Topçu Saldırılarıyla Vuruyor - Son Dakika
