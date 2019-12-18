İsrail güçleri 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güçleri 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına alırken, gözaltılara tepki gösteren 2 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

İsrail güçleri 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına alırken, gözaltılara tepki gösteren 2 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin gece düzenlediği baskınlarda Doğu Kudüs'ün İseviyye ve Silvan mahallelerinde 9, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ise 4 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi gözaltına alması üzerine, kamptaki gençlerin askerlere tepki gösterdiği belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail askerlerinin Filistinli gençlere plastik mermilerle müdahale ettiği, yaralanan 2 Filistinlinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Gözaltına aldıkları Filistinli çocuğu darp ettiler

Öte yandan Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında kimliği belirtilmeyen 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu kaydedildi. WAFA'ya konuşun çocuğun babası, İsrail güçlerinin gözaltı sırasında oğlunu darp ettiklerini anlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çorum'da 2 kişi not bırakarak intihar etti
Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
20:46 BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar... - Son Dakika
20:45 Türk Kızılay Arnavutluk'ta öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika
20:40 Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Inzko AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
20:38 İzmir 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı -2 - Son Dakika
20:35 Başkan Taban'dan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail güçleri 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]