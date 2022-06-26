İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 20 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 20 kişiyi gözaltına aldı

26.06.2022 16:35
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 20 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlediği baskınlarda aralarında Yahudi yerleşimci tarafından bıçaklanarak öldürülen Filistinlinin yakınlarının da olduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldığı, 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlediği baskınlarda aralarında Yahudi yerleşimci tarafından bıçaklanarak öldürülen Filistinlinin yakınlarının da olduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldığı, 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Kulübü medya sorumlularından Aye Şeraytah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün gece ve bu sabah saatlerinde Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

Selfit vilayetinin İskaka köyü meclis üyesi Ekrem Harb ise İsrail istihbaratının 21 Haziran'da Yahudi yerleşimci tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Filistinli genç Ali Hasan Harb'ın yakınlarından 7 kişiyi dün telefonla arayarak sorgu için çağırdığını belirtti.

Söz konusu gencin yakınlarının kendilerine Filistin makamlarından resmi bir tebligat gelmedikçe bu talebi yerine getirmeyeceklerini söylediklerini ve gözaltına alınmakla tehdit edildiklerini aktaran Ekrem Harb, öldürülen Filistinlinin amcası ile iki yakının sabah saatlerinde gözaltına alındığını aktardı.

Harb, İsrail güçlerinin gözaltına aldıkları kişileri darbettiğini, aralarında doksanlı yaşlarda birinin bulunduğu eve ses bombası attığını ifade etti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise "gece saatlerinde 11 Filistinlinin gözaltına alındığı ve Batı Şeria'da bazı silahlara el konulduğu" öne sürüldü.

Baskınlarda 3 Filistinli yaralandı

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm kentine düzenlediği baskınlar sırasında 3 Filistinli yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Filistinlinin Tulkerm'deki Et-Tıybe kontrol noktası yakınlarında gerçek mermiyle vücudunun alt kısmından vurularak yaralandığı kaydedildi.

Diğer Filistinlinin ise kentteki Nur Şems kampında plastik mermiyle omzundan yaralandığı belirtildi.

Yaralıların Tulkerm Devlet Hastanesine sevk edildiği, durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Tulkerm ili ulusal güçler koordinatörü Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralanmaların, İsrail ordusunun ildeki bazı bölgelere düzenlediği baskınlar sırasında gerçekleştiğini dile getirdi.

Selame, operasyonlar sırasında İsrail askerleri ile yaşanan arbedeler sonucu yaralanmaların olduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Selfit vilayetinin İskaka bölgesinde bir Yahudi yerleşimci tarafından göğsünden bıçaklanan Ali Hasan Harb'in yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban ise olayın, yerleşimcilerin el koymaya çalıştığı Filistinlilere ait özel arazide yaşandığını bildirmişti.

YORUMLAR
500
Batı Şeria'da İsrail Askerleriyle Çıkan Çatışmada 130 Filistinli Yaralandı Batı Şeria'da İsrail Askerleriyle Çıkan Çatışmada 130 Filistinli Yaralandı Son dakika haberleri | Batı Şeria'da İsrail askerlerinin silahla vurduğu Filistinli genç öldü Son dakika haberleri | Batı Şeria'da İsrail askerlerinin silahla vurduğu Filistinli genç öldü
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 20 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:16 58 hekimle 6,5 saat toplantı yaptı! Bakan Koca: Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:28 Dayaktan kaçıp kendini tuvalete kilitledi ama kurtulamadı! O anlar kameralarda
15:26 İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu!
15:24 Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
15:21 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak biliniyor! Korkutucu engerek, ağaç tepesinde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 16:42:59. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 20 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement