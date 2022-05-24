İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskında bir Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskında bir Filistinli yaralandı

24.05.2022 11:38
İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskında bir Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinli yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinli yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Bölge sakinlerinin baskına tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Olaylarda bir Filistinli dizinden yaralandı, biri ise İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail güçleri, bu yılbaşından itibaren Cenin kentine ve mülteci kampına gözaltı operasyonları yapmak amacıyla baskınlar düzenliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskında bir Filistinli yaralandı - Son Dakika


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