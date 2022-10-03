İsrail, Batı Şeria'nın tamamında Filistinli tutukluların ziyaretlerini iptal etti - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'nın tamamında Filistinli tutukluların ziyaretlerini iptal etti

03.10.2022 01:00
İsrail, Batı Şeria'nın tamamında Filistinli tutukluların ziyaretlerini iptal etti

İsrail Hapishaneler İdaresinin, bugün Filistinli tutukluların ailelerinin ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi.

İsrail Hapishaneler İdaresinin, bugün Filistinli tutukluların ailelerinin ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi.

Filistin Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Hapishaneler İdaresinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kentlerinde 3 Ekim Pazartesi gününe ait tutuklu ziyaret programını iptal etme kararı aldığı ifade edildi.

Söz konusu karar, İsrail güçlerinin, Rimon Cezaevi'nde tutuklu kardeşini ziyaret eden Esil et-Tayti'nin, bir gardiyana bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından alındı.

Filistin Esirler Cemiyetinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yer alan Balata Mülteci Kampı sakinlerinden olan Esil et-Tayti'nin, Rimon Cezaevi'ndeki kardeşi Seba et-Tayti'yi ziyareti sırasında, bir gardiyana bıçakla saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı duyurulmuştu.

İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki tutuklulara destek

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, idari tutukluluk uygulamasına tepki amacıyla açlık grevine giren 30 Filistinliye destek gösterisi düzenlendi.

El-Bire kentindeki Kültür Merkezi önünde kurulan çadırda toplanan onlarca kişi, ellerinde açlık grevindeki Filistinlilerin resimleriyle Bire ve Ramallah sokaklarında yürüdü.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin ilgisini bu büyük meseleye çekmek için bu gösteriyi düzenlediklerini belirtti.

Faris, bu sorunun artık sadece açlık grevindeki tutukluları değil yüzlerce idari tutukluyu ve idari tutukluluk tehdidi altındaki binlerce kişiyi ilgilendirdiğini vurguladı.

İsrail'in Ofer Cezaevi'ndeki 30 Filistinli tutuklu 25 Eylül'de, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'nın tamamında Filistinli tutukluların ziyaretlerini iptal etti - Son Dakika

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