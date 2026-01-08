İsrail Hava Saldırısı Lübnan'da Can Aldı

CÜVEYYA, 8 Ocak (Xinhua) -- Lübnan'ın Cüveyya köyünde İsrail hava saldırısının hedef aldığı araçta incelemelerde bulunan Lübnan ordusu askerleri ve sağlık görevlileri, 7 Ocak 2026.

Lübnan kaynaklarına göre İsrail'in çarşamba öğleden sonra düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah üyesi hayatını kaybederken, bir diğeri de yaralandı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)