İsrail, Hizbullah'a ait insansız hava aracını düşürdü - Son Dakika

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail hava sahasına giren Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının ordu birlikleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Adraee, insansız hava aracının herhangi bir tehlike oluşturmadan vurulduğunu belirtti. Olayın ardından İsrail ordusunun Lübnan sınırında alarm durumuna geçtiği duyuruldu.

(Hamad Alnajjar/İHA)