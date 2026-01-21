İsrail'in El Halil'deki Askeri Operasyonu Sürüyor

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde başlattığı askeri operasyonu üçüncü gününde de sürdürüyor.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Halil kentinin bazı mahallelerine askeri takviye sevk ettiğini, Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyerek aramalar yaptığını ve bölge sakinlerini sahada sorguya çektiğini belirtti.

Kaynaklar, İsrail güçlerinin Halil'in güney mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uyguladığını, bunun da Filistinlilerin günlük yaşamını durma noktasına getirdiğini ifade etti. İsrail ordusunun son saatlerde en az 7 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Halil kentinde "Şabak (İç Güvenlik Teşkilatı) ve Sınır Polisi'nin katılımıyla birkaç gün sürecek bir askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, operasyonun kentteki "Cebel Cevher" bölgesine odaklandığı belirtilerek, bölgede "son dönemde silahlı kişilerin sayısında artış olduğu, aşiretler arası anlaşmazlıkların kontrolden çıktığı ve yasa dışı silahların yaygın biçimde bulunduğu" yönünde "güvenlik değerlendirmeleri" bulunduğu ileri sürüldü.

Öte yandan, pazartesi akşamı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, devam eden askeri operasyon sırasında Filistinlilerin durdurularak gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Filistin Eğitim Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Halil kentine yönelik devam eden baskınları ve operasyonları sebebiyle kentteki 26 okulda ve 3 anaokulunda eğitimin askıya alındığını duyurmuştu.