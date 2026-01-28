İsrail'in Gazze'deki Yeniden İmar Çalışmaları - Son Dakika
İsrail'in Gazze'deki Yeniden İmar Çalışmaları

28.01.2026 14:18
İsrail hükümetinin, Gazze'nin yeniden inşasını kapsayan ABD'nin 20 maddelik planı çerçevesinde, işgal altındaki bölgede "Yeni Refah" kentinin inşası çalışmalarını engellememe kararı aldığı iddia edildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun işgali altındaki Refah'ta yeniden imar çalışmalarına izin verilmesi kararının, Hamas'tan 100 gün içinde silah bırakma sözünün alınmasının ardından geldiği aktarıldı.

ABD yönetiminin, İsrail'den ilk etapta Hamas kontrolündeki "eski Gazze" ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin sorumluluğunda olan alanlar arasında ayrım yapılması talebinde bulunduğu da kaydedildi.

İsrail, Gazze'nin yeniden inşası sürecini, Hamas'ın silahsızlandırılması sürecinin tamamlanmasına bağlıyor ancak ABD'den gelen baskı sonucu silahsızlandırma süreciyle Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin sorumluluğundaki "Yeni Refah" bölgesinde ise yeniden inşa çalışmaları eşgüdümlü yürütülecek.

Hamas kontrolündeki bölgelerde ise yeniden inşa çalışmalarının silahsızlandırma sonrası başlaması bekleniyor.

Öte yandan gazeteye konuşan İsrailli savunma yetkilileri, bağışçı ülkeler için henüz finansman mekanizması oluşturulmaması nedeniyle Refah'taki çalışmaların başlamadığını söyledi.

Yetkililer, yeniden inşa sürecinde görev alacak Filistinli işçilerin ve Gazze'deki yüklenicilerin İsrail ordusu tarafından onaylandığını da belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik planın 17. maddesi, Hamas'ın silahsızlandırılmasının gecikmesi halinde diğer maddelerin, Uluslararası İstikrar Gücü'nün kontrolündeki bölgelerde uygulanacağının altını çiziyor.

ABD'nin barış planı çerçevesinde oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün hangi ülkelerden oluşacağı henüz netlik kazanmış değil. Tel Aviv yönetimi ise Türkiye ve Katar'ın Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmasına karşı çıkıyor.

Tel Aviv yönetiminden, Gazze Şeridi'nin güneyinde işgal altında tuttuğu Refah'ta inşa çalışmalarının başlatılması kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mecliste yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasının yeniden imarı içermediğini savunmuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında, 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Refah, Son Dakika

